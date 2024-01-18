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لبنان

لقاء بين موريس سليم ورياشي.. إليكم ما جرى

Lebanon 24
18-01-2024 | 08:15
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بحث وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم مع النائب ملحم رياشي، الأوضاع العامة في البلاد.
يأتي ذلك خلال استقبال سليم في مكتبه في اليرزة  قبل ظهر اليوم، النائب رياشي.
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كما تناول الوزير سليم مع النائب السابق مصطفى حسين التطورات وآخر المستجدات.
 

المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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