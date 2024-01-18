لقاء بين موريس سليم ورياشي.. إليكم ما جرى

بحث وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم مع النائب ملحم رياشي، الأوضاع العامة في البلاد.

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يأتي ذلك خلال استقبال سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، النائب رياشي.كما تناول الوزير سليم مع النائب السابق مصطفى حسين التطورات وآخر المستجدات.المصدر: الوكالة الوطنية