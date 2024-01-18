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لبنان

صواريخ من لبنان على إسرائيل.. وانفجارات في إيلات هذا ما يحدث هناك الآن!

Lebanon 24
18-01-2024 | 08:30
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أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق 5 صواريخ على الأقل من لبنان على إسرائيل، بينما اعترض الجيش الإسرائيلي "هدفا جويا مشبوها فوق البحر الأحمر"، في تصعيد جديد على جبهتين على خلفية حرب غزة، اليوم الخميس.

وأضافت القناة أن الصواريخ أطلقت باتجاه منطقة المنارة في ريدج رميم، بينما لم تسجل إصابات أو أضرار معروفة حتى الآن.
 
 
وأعلن جيش العدو الإسرائيلي أنه تم إطلاق صاروخ اعتراضي في منطقة البحر الأحمر على هدف جوي مشبوه كان في طريقه إلى إسرائيل.
وذكرت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صاروخ اعتراضي في منطقة البحر الأحمر على هدف جوي مشبوه كان في طريقه إلى إسرائيل، مبينة أنه تفعيل حالة التأهب في مدينة إيلات عقب إطلاق الصاروخ الاعتراضي.
 
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وأفاد موقع Ynet بأنه سمع دوي انفجارين في مدينة إيلات الواقعة على ساحل خليج العقبة في البحر الأحمر، بعد دوي صافرات الإنذار، ولم ترد حتى الآن أي أنباء عن سقوط ضحايا، وفقاً لـ نجمة داوود الحمراء".
 


وكان الجيش الإسرائيلي أعلن يوم أمس الأربعاء إجراء تدريبات في سماء المدينة "كجزء من التفتيش المنتظم"، في الوقت الذي حاول فيه الحوثيون إطلاق عدة صواريخ وطائرات مسيرة على المدينة الواقعة جنوب إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.

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