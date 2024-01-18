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لبنان

أحضرت جثة إلى مستشفى في أبي سمراء... جريمة مروّعة بحق إبنة السنتين!

Lebanon 24
18-01-2024 | 08:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه تم إحضار الطفلة "س.م" سورية الجنسية والبالغة من العمر سنتين ونصف السنة جثة الى مستشفى الشفاء في منطقة ابي سمراء وبعد الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي تبين ان على جسدها كدمات وحروق من أعقاب سجائر.
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عملت القوى الامنية على اقتياد ذويها والتوسع في التحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة المروعة.

وعرف ان الضحية من سكان منطقة الشوك في ابي سمراء.
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