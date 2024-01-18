هذا ما بحثه البخاري مع سفيري مصر وفرنسا بشأن لبنان

استقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان الدكتور وليد بخاري في مقر إقامته،في اليرزة، السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو. Advertisement وجرى خلال اللقاء البحث في أبرز التطورات السياسية التي تشهدها الساحتين اللبنانية والإقليمية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإنجاز الإستحقاق الرئاسي بأسرع وقت، ليستطيع لبنان الخروج من أزماته المختلفة، في ظل التطورات الحاصلة في المنطقة. كما جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وفي وقت سابق، بحث سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان علاء موسى، مع البخاري في تطورات الأوضاع الاقليمية والاستحقاقات السياسية في لبنان.

كما تناول اللقاء "تبادل الرؤى وتنسيق المواقف المصرية السعودية تجاه لبنان الشقيق، والبحث في سبل الإعداد الجيد للاجتماع المقبل للجنة الخماسية".



وأكد السفير موسى "حرص بلاده على توحيد الجهود العربية الرامية لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان في أسرع وقت، بوصف ذلك السبيل الوحيد لضمان استقرار لبنان الشقيق والشروع في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية".