وزير الرياضة والشباب القطري يلتقي بعثة المنتخب اللبناني في قطر

التقى وزير الرياضة والشباب رئيس اللجنة المنظمة العليا لكأس آسيا الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، بعثة المنتخب اللبناني في مقر اقامتها في العاصمة القطرية الدوحة، وكان في استقباله الأمين العام جهاد الشحف.

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ويزور الشيخ حمد المنتخبات المشاركة في البطولة انطلاقا من منصبه كرئيس للجنة المنظمة.

وثمّن الشيخ حمد تأهل "رجال الأرز" إلى بطولة كأس آسيا "رغم الصعوبات الاقتصادية والأمنية التي يواجهها لبنان".

في المقابل، ردَ الشحف شاكرا ًمعاليه على زيارته التي لقيت ترحيباً من كل أفراد البعثة واللاعبين الذين قاموا بمصافحته والتقطوا صورة تذكارية معه.

وقدّم الشحف ومدير المنتخب الزميل رشيد نصار قميص لبنان الى الوزير، ثم كانت كلمة خاصة للأمين العام مع الضيف شاكراً اياه على زيارته وعلى مبادراته الدائمة لمصلحة الكرة اللبنانية، آملا منه التعاون في انشاء ملعب وفق المعايير الدولية المطلوبة ليشكل المساحة التي افتقد اليها المنتخب في تمارينه ومبارياته.

ولقي طلبه تجاوباً من معاليه الذي تمنى في ختام الزيارة التوفيق للمنتخب اللبناني في مباراته الأخيرة امام طاجيكستان الاثنين المقبل، ليحقق هدفه بالتأهل إلى الدور المقبل الاقصائي من المسابقة القارية.



المصدر: الوكالة الوطنية