سلسلة لقاءات لمولوي على هامش زيارته قطر

التقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي على هامش زيارته الرسمية لقطر، نظيره الاردني مازن عبدالله هلال الفراية، وتم التطرق الى الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات.

Advertisement

وكانت مناسبة لعرض ما تقوم به الأجهزة الأمنية في البلدين لضبط عمليات التهريب ،خصوصا الى دول الخليج العربي، وتم التوافق على استكمال المحادثات في اقرب وقت.



كذلك التقى مولوي نظيره التونسي كمال الفقي، وتم التطرق خلال اللقاي الى التحضيرات الجارية لانعقاد اجتماع وزراء الداخلية العرب في تونس نهاية الشهر المقبل.



هذا عرض مولوي للتطورات الراهنة في المنطقة مع كل نظرائه في سلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي، في دولة فلسطين زياد محمود هب الريح، وفي جمهورية اليمن إبراهيم علي أحمد حيدان.



