المطران معوض: كهرباء زحلة نموذج ناجح للكهرباء 24/24 وندعم مشروع الطاقة الشمسية

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نوه المطران جوزف معوض بنجاح المهندس اسعد نكد و شركة كهرباء زحلة بتأمين الكهرباء 24/24 منذ سنوات و انعكاسها الايجابي على الانارة العامة و الامن والمياه و نوعية الحياة في زحلة و الجوار .كلام معوض جاء خلال زيارته شركة كهرباء زحلة و لقائه مدير عام الشركة المهندس اسعد نكد الذي شرح للمطران معوض الصعوبات القانونية من قصر المدة التي كان يمدد بها للشركة و التي حالت دون المباشرة بالانتاج على الطاقة الشمسية .و كشف نكد على ان الشركة عازمة على البدء بمشروع الانتاج على الطاقة النظيفة "الشمسية" مهما كانت الظروف لتخفيف الكلفة و رهانه على الناس الذين كانو دائماً الى جانب كهرباء زحلة ،و نوه نكد بالمطران معوض و"الدور الذي يقوم به اساقفة المدينة بالوقوف الى جانب الاهالي و معالجة مشاكلهم من خلال الاجتماعات الدورية مع بعضهم البعض وهذا لا نراه الا في زحلة" .بدوره اكد المطران معوض وقوفه الى جانب الشركة في مشروع الطاقة الشمسية لما فيه خير المنطقة و اهلها، مثنياً على مناقبية المهندس نكد و كفاءته داعياً ان تكون تجربة كهرباء نموذجاً يعمم في كل مناطق لبنان لينعم اللبنانيون بالكهرباء 24/24 على غرار اهل زحلة و البقاع الاوسط.