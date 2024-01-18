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لبنان

المطران معوض: كهرباء زحلة نموذج ناجح للكهرباء 24/24 وندعم مشروع الطاقة الشمسية

Lebanon 24
18-01-2024 | 09:47
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نوه المطران جوزف معوض بنجاح المهندس اسعد نكد و شركة كهرباء زحلة بتأمين الكهرباء 24/24 منذ سنوات و انعكاسها الايجابي على الانارة العامة و الامن والمياه و نوعية الحياة في زحلة و الجوار .

كلام معوض جاء خلال زيارته شركة كهرباء زحلة و لقائه مدير عام الشركة المهندس اسعد نكد الذي شرح للمطران معوض الصعوبات القانونية من قصر المدة التي كان يمدد بها للشركة و التي حالت دون المباشرة بالانتاج على الطاقة الشمسية .
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و كشف نكد على ان الشركة عازمة على البدء بمشروع الانتاج على الطاقة النظيفة "الشمسية" مهما كانت الظروف لتخفيف الكلفة و رهانه على الناس الذين كانو دائماً الى جانب كهرباء زحلة ،و نوه نكد بالمطران معوض و"الدور الذي يقوم به اساقفة المدينة بالوقوف الى جانب الاهالي و معالجة مشاكلهم من خلال الاجتماعات الدورية مع بعضهم البعض وهذا لا نراه الا في زحلة" .

بدوره اكد المطران معوض وقوفه الى جانب الشركة في مشروع الطاقة الشمسية لما فيه خير المنطقة و اهلها، مثنياً على مناقبية المهندس نكد و كفاءته داعياً ان تكون تجربة كهرباء نموذجاً يعمم في كل مناطق لبنان لينعم اللبنانيون بالكهرباء 24/24 على غرار اهل زحلة و البقاع الاوسط.
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