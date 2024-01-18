جلسة حوارية لقطاع المرأة في تيار العزم تحت عنوان "حقوق المرأة في الإسلام"

Advertisement

نظم قطاع المرأة في تيار العزم جلسة حواريّة بالتعاون مع جمعيّة "حماية دعم وعطاء" و"اتحاد المرأة العربيّة" بعنوان "حقوق المرأة في الاسلام"، حاضرت فيها المحاميّة سهير درباس شندب وذلك في مقرّ قطاع المرأة في طرابلس.بداية رحبَت رئيسة قطاع المرأة في تيار العزم جنان مبيض بالمشاركين و شدّدَت على "الأهداف المرجوة من هذه الجلسة و هي تسليط الضوء على مسائل مهمة تعنى بقضايا الأسرة وهذا يندرج ضمن الأولويّة لقطاع المرأة لبناء مجتمع أفضل" .من جهتها ممثلة جمعيّة "حماية" تولينا العبد الله شكرت قطاع المرأة في تيار العزم لاتاحته "الفرصة للمشاركة في هذه الجلسة التي تهدف إلى نشر الوعي بين الشباب وخاصة الفتيّات والذي يندرج في جدول أعمال جمعيّة حماية من أجل تمكين المرأة واشراكها في مختلف القطاعات" .وتحدثت المحاميّة سهير درباس بداية عن إعلان شرعة حقوق الإنسان والتعريف الدوليّ للعنف ضد المرأة و"هو السلوك الممارس ضدها بالعصبيّة الجنسيّة ما يؤدي إلى معاناة و أذى في الجوانب الجسديّة والنفسيّة والجنسيّة ".و تطرقَت أيضا إلى القانون اللّبنانيّ الذي ينص على "أنّ أي فعل أو تهديد يرتكب من أحد أعضاء الأسرة وفق المفهوم المبيّن في تعريف الأسرة يتناول الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويترتب عليه الجرائم المنصوص عليها كما يترتب عليها جرم القتل أو الايذاء الجسديّ أو النفسيّ أو الجنسيّ أو الاقتصاديّ".