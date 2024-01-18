كلاس زار بقعوني: لضرورة ان تتلاقى الهمم الوطنية

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زار وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوني، وجرى عرض لـ"الواقع الشبابي وضرورة ان تتلاقى الهمم الوطنية برعاية المرجعيات الروحية لتعزيز خطاب الشباب والتوجه اليهم بالمباشر ودعم توجهاتهم وتشجيعهم على بناء جسور السلام بين الطوائف و الجماعات اللبنانية".وتم التركيز على الدور الوطني المحوري لطائفة الروم الكاثوليك كطائفة كيانية تلتقي فيها كل القدرات والتوزعات اللبنانيّ، ان يكون للطائفة كلمتها في المواقف المصيرية الدقيقة والإستثنائية التي يمر فيها الوطن".وشدد المطران بقعوني على "دور الشباب في الكنيسة والمجتمع وعلى مركزية الطائفة في مسيرة لبنان ورسالته وضرورة العمل معا لإكمال الرسالة الاجتماعية والروحية والوطنية التي انطبع بها تاريخ الطائفة"، مؤكدا "ان الشباب حاضرون في صلاته وبرعايته وسيتوجه اليهم بخطاب مباشر يؤكد دورهم وقيمتهم في المجتمع".وتمنى ان "يتم انتخاب رئيس للجمهورية ويستكمل لبنان مؤسساته الدستورية وينتظم عمل المؤسسات وان يعود الاستقرار السياسي ويحل السلام في الجنوب وغزة وتتركز العدالة مكان الظلم".