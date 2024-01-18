تعيين المخرج قاسم إسطنبولي مستشاراً ثقافياً في أميركا

عين المسرح الوطني اللبناني الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي مستشاراً ثقافياً في المجلس الاستشاري لمؤسسة التبادل الثقافي في بوسطن في الولايات المتحدة.

وذلك بعد نيله جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية في باريس للعام 2023، ولدوره البارز على الصعيد الثقافي في لبنان والمنطقة العربية وعمله على تحقيق مبدأ الفن حق للجميع في المناطق المهمشة ثقافياً .

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وفي بيان للمسرح الوطني: "تُعتبر جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية واحدة من أهم الجوائز الثقافية الدولية، واختارت لجنة التحكيم إسطنبولي لمساهمته الرائدة والفريدة في إعادة تأهيل وافتتاح العديد من السينمات في لبنان، وتأسيس المهرجانات والورش التدريبية ، وتفعيل الحركة الثقافية في لبنان".

وأشار إلى أنه "وعلى مدار 15 عاماً قدّم إسطنبولي العديد من الأعمال المسرحية في أكثر من 23 دولة ، حيث أسّس فرقة "مسرح إسطنبولي" عام 2008 وساهم في تأسيس "جمعية تيرو للفنون" عام 2014.



المصدر: الوكالة الوطنية