Advertisement

لبنان

المدارس الخاصة إلى الواجهة مجدداً... الإضراب غداً أو الإثنين المقبل؟

Lebanon 24
18-01-2024 | 10:53
A-
A+
Doc-P-1154092-638411973624210267.jpeg
Doc-P-1154092-638411973624210267.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أنه دعا المجلس التنفيذي للنقابة الى اجتماع عند الساعة الثامنة مساءً لاتخاذ القرار بناء على تفويض الجمعيات العمومية، إما البدء بالاضراب اعتباراً من يوم غد واما ابتداءً من يوم الاثنين المقبل.
Advertisement

وقال محفوض لقناة "الجديد": "سنرفع دعوى قضائية الى مجلس شورى الدولة ضد رد الحكومة لقانون تنظيم الهيئة التّعليميّة وموازنة المدارس".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-01-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:13 | 2024-01-18
13:04 | 2024-01-18
12:56 | 2024-01-18
12:30 | 2024-01-18
11:37 | 2024-01-18
11:25 | 2024-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24