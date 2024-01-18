المدارس الخاصة إلى الواجهة مجدداً... الإضراب غداً أو الإثنين المقبل؟

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أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أنه دعا المجلس التنفيذي للنقابة الى اجتماع عند الساعة الثامنة مساءً لاتخاذ القرار بناء على تفويض الجمعيات العمومية، إما البدء بالاضراب اعتباراً من يوم غد واما ابتداءً من يوم الاثنين المقبل.وقال محفوض لقناة "الجديد": "سنرفع دعوى قضائية الى مجلس شورى الدولة ضد رد الحكومة لقانون تنظيم الهيئة التّعليميّة وموازنة المدارس".