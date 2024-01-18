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لبنان

وزير الثقافة تابع التحضير لفعالية طرابلس

Lebanon 24
18-01-2024 | 10:36
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إجتمع وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في بيت الفن - طرابلس المينا، مع اعضاء لجنة الفنون الجميلة المعنية في التحضير لفعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية لعام 2024.
 
وبعد شرح من الوزير حول الخطوات التي  يمكن اتباعها في صلب عمل اللجنة الفنية، تم التداول في موضوع "الشعار" الذي  يجب ان يكون معبرا عن واقع مدينة طرابلس وتنوعها وانفتاحها.
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الى ذلك، أمل الوزير المرتضى من أعضاء اللجنة "تحضير خطة عمل لمناقشتها معه خلال فترة شهر من الان  وذلك بعد ان استمع الى عدد من مقترحاتهم وتصوراتهم"، مشددا على "ان يكون  ما يتم طرحه يتناسب وواقع مدينة الفيحاء وروحيتها".
 
 
كما أكد "دعم وزارة الثقافة لمشاريع اللجنة ولتعاون القطاعين العام والخاص لانجاح هذه الفعالية المرتقبة".
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