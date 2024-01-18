17
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بوحبيب: لضرورة إيجاد مقاربة شاملة لسلام مستدام في الشرق الأوسط
Lebanon 24
18-01-2024
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شكر وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب "جنوب افريقيا على موقفها، والدعوى التي قدمتها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي".
وقال بوحبيب بعد استقباله مدير المخابرات الخارجية الجنوب إفريقيةLoyiso Mhlobo Thando Jafta: "شرحت موقف لبنان وضرورة إيجاد مقاربة شاملة لسلام مستدام في الشرق الأوسط، مبني على إعادة الحقوق إلى أصحابها، لا سيما الفلسطينيين".
Advertisement
من جهة ثانية، لبى بوحبيب دعوة سفيرة سويسرا ماريون ويشلت إلى مأدبة غذاء على شرفه، بحضور سفراء: المغرب، والأردن، وتونس، والنروج، وتركيا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، واليابان، والبرازيل، والأرجنتين، حيث قدم تصورا لكيفية إعادة الهدوء والاستقرار إلى جنوب لبنان، وما سيطرحه في الجلسة الوزارية حول الشرق الأوسط في مجلس الأمن في نيويورك الثلثاء المقبل في 23 الحالي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الآن.. الدولار بـ30 ألفاً في هذه الأماكن!
Lebanon 24
الآن.. الدولار بـ30 ألفاً في هذه الأماكن!
14:19 | 2024-01-17
17/01/2024 02:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن نصرالله.. هذا ما قاله تحليلٌ عن ملامح وجهه!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن نصرالله.. هذا ما قاله تحليلٌ عن ملامح وجهه!
15:00 | 2024-01-17
17/01/2024 03:00:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"صاروخ خطير" يُطلقه "حزب الله".. ما هو وماذا قالت عنه إسرائيل؟
Lebanon 24
"صاروخ خطير" يُطلقه "حزب الله".. ما هو وماذا قالت عنه إسرائيل؟
14:00 | 2024-01-17
17/01/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بملابس الإحرام وهي تؤدي مناسك العمرة.. فنانة لبنانية شهيرة تُثير الجدل هل غيّرت ديانتها؟
Lebanon 24
أطلت بملابس الإحرام وهي تؤدي مناسك العمرة.. فنانة لبنانية شهيرة تُثير الجدل هل غيّرت ديانتها؟
03:34 | 2024-01-18
18/01/2024 03:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أول عاصفة ثلجية ستضرب لبنان هذا الموسم.. هذا ما ينتظرنا بعد 25 كانون الثاني
Lebanon 24
أول عاصفة ثلجية ستضرب لبنان هذا الموسم.. هذا ما ينتظرنا بعد 25 كانون الثاني
03:05 | 2024-01-18
18/01/2024 03:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:13 | 2024-01-18
الإعتداء على مواطن بالضرب... مسلّح سرق منه مبلغاً كبيراً بالدولار
13:04 | 2024-01-18
خبر عاجل... هذا ما تقرّر بشأن إضراب المدارس
12:56 | 2024-01-18
كلاس زار بقعوني: نتمنى عودة السلام الى لبنان
12:30 | 2024-01-18
إدخال طفلة إلى الطوارىء... ما فعلته بها زوجة والدها مُرعب إليكم التفاصيل
11:37 | 2024-01-18
صواريخ "الحزب"... كيف أثّرت على حياة الإسرائيليين قرب الحدود مع لبنان؟
11:25 | 2024-01-18
عمليّة جديدة لـ"الحزب" ضدّ إسرائيل... ما الذي استهدفه مساء اليوم؟
فيديو
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
18/01/2024 20:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
18/01/2024 20:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
18/01/2024 20:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24