بوحبيب: لضرورة إيجاد مقاربة شاملة لسلام مستدام في الشرق الأوسط

شكر وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب "جنوب افريقيا على موقفها، والدعوى التي قدمتها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي".

Advertisement

وقال بوحبيب بعد استقباله مدير المخابرات الخارجية الجنوب إفريقيةLoyiso Mhlobo Thando Jafta: "شرحت موقف لبنان وضرورة إيجاد مقاربة شاملة لسلام مستدام في الشرق الأوسط، مبني على إعادة الحقوق إلى أصحابها، لا سيما الفلسطينيين".من جهة ثانية، لبى بوحبيب دعوة سفيرة سويسرا ماريون ويشلت إلى مأدبة غذاء على شرفه، بحضور سفراء: المغرب، والأردن، وتونس، والنروج، وتركيا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، واليابان، والبرازيل، والأرجنتين، حيث قدم تصورا لكيفية إعادة الهدوء والاستقرار إلى جنوب لبنان، وما سيطرحه في الجلسة الوزارية حول الشرق الأوسط في مجلس الأمن في نيويورك الثلثاء المقبل في 23 الحالي.