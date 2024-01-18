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لبنان

صواريخ "الحزب"... كيف أثّرت على حياة الإسرائيليين قرب الحدود مع لبنان؟

Lebanon 24
18-01-2024 | 11:37
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ألحقت التوترات على الحدود الشمالية في الأراضي المحتلة مع جنوب لبنان، وصواريخ "حزب الله"، خسائر بالملايين بالمستوطنين العاملين في الزراعة.

وتسبّب الخوف من نيران "حزب الله" بهروب المستوطنين، وعدم قدرتهم على حصاد الثمار في الشمال المحتل.
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وقال مزارعون إسرائيليون إن الثمار تقع على الأرض، دون أن يستطيع أحد أن يذهب لقطافها، وتشمل العنب والتفاح والأفوكادو.

ودعا المستوطنون إلى اجتماع طارئ لمجلس الفواكه الأسبوع المقبل، وقال الرئيس التنفيذي للمجلس يارون بلحسن، الذي يزرع الفاكهة في موشاف راموت في الشمال لـ"يديعوت أحرونوت"، إنه لا يمكن حصاد الثمار، ولا يمكن التجهيز للزراعة لموسم 2024، وإن بعض المزارعين الذين فضلوا البقاء قتلوا.

ونقل الموقع عن رئيس جمعية المزارعين دوبي عميتاي، الذي يمتلك 500 دونم من المزارع القريبة من الحدود مع لبنان، أنه لا يستطيع دخول المنطقة منذ تشرين الأول الماضي، ولفت إلى أنه فقد محصول التفاح كاملا، وجزءا من محصول الأفوكادو والكيوي.

وأشار عميتاي إلى أن الخسارة مضاعفة، فقدان المحصول الحالي من جهة، وبقاء الثمار الناضجة أكثر من اللازم على الأشجار، والذي يؤثر على جودة الأشجار وإنتاجها في المستقبل.

وقدر عميتاي الأضرار بحوالي 500 مليون شيكل في كل من الجليل والجولان المحتل. (عربي 21)

لبنان

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