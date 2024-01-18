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لبنان

كلاس زار بقعوني: نتمنى عودة السلام الى لبنان

Lebanon 24
18-01-2024 | 12:56
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إلتقى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوني وقدم له التهاني بالأعياد، متمنيا ان "يعود السلام الى لبنان ويستعيد الوطن طاقاته الشبابية التي هي مستقبل الوطن". 
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وعرض كلاس مع بقعوني "الواقع الشبابي وضرورة ان تتلاقى الهمم الوطنية برعاية المرجعيات الروحية لتعزيز خطاب الشباب والتوجه اليهم بالمباشر ودعم توجهاتهم وتشجيعهم على بناء جسور السلام بين الطوائف والجماعات اللبنانية".
 
كما شدد كلاس على "وجوب التركيز على الدور الوطني المحوري لطائفة الروم الكاثوليك كطائفة كيانية تلتقي فيها كل القدرات والتوزعات اللبنانية، وان يكون للطائفة كلمتها في المواقف المصيرية التي يمر فيها الوطن".
 
بدوره، شدد بقعوني على "دور الشباب في الكنيسة والمجتمع وعلى مركزية الطائفة في مسيرة لبنان ورسالته وضرورة العمل معا لإكمال الرسالة الاجتماعية والروحية والوطنية التي انطبع بها تاريخ الطائفة"، وقال: "ان الشباب حاضرون في صلاته وبرعايته وسيتوجه اليهم بخطاب مباشر يؤكد على دورهم وقيمتهم في المجتمع".
 
وتمنى ان "يتم انتخاب رئيس للجمهورية ويستكمل لبنان مؤسساته الدستورية وينتظم عمل المؤسسات وان يعود السلام إلى الجنوب وغزة".
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