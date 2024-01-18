الإعتداء على مواطن بالضرب... مسلّح سرق منه مبلغاً كبيراً بالدولار

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولاً مسلّحاً اعتدى بالضرب على م.م، في محلة شارع نقابة الأطباء في مدينة الميناء، وسرق منه 20 ألف دولار.

وعُلم أنّ م.م يعمل في مجال الصيرفة في منطقة التل - طرابلس.