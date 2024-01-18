نقل طفل بشكل عاجل إلى المستشفى... سقط على رأسه وهذا وضعه الصحيّ

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطفل م.ح.ا، الذي يبلغ 9 سنوات من العمر، سقط على رأسه من علو مرتفع، في بلدة طاران في الضنية.





وحضرت على الفور فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة، وعملت على نقله إلى مستشفى طرابلس الحكومي، وحالته مستقرّة.