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لبنان

صدور التشكيلات الجديدة لقوى الأمن الداخليّ (صور)

Lebanon 24
18-01-2024 | 14:49
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صدرت التشكيلات الجديدة لقوى الأمن الداخليّ.
 
 
وفي الصور أدناه، إليكم بالتشكيلات الجديدة لقوى الأمن الداخليّ:
 
 
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