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لبنان

عبدالله: لا مفرّ من رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 20 مليون ليرة

Lebanon 24
18-01-2024 | 15:28
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قال رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله، إنّ "لا مفرّ من رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 20 مليون ليرة".
 
 
وأضاف عبدالله في حديثٍ للـ"أم تي في"، أنّ "لا مفرّ من توحيد التصريح بين المالية والضمان الإجتماعيّ".
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