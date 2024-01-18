نديم الجميل: جنّبوا لبنان الدمار والخراب

كتب النائب نديم الجميّل عبر حسابه على منصة "أكس" منشوراً، جاء فيه: "قاتلنا المنظمات الفلسطينية بالـ١٩٧٥، خوّنتونا... بوقت اللي كنتو عم ترشّوا رز عالدبابات الاسرائيلية... طالبنا بخروج السوري بالـ٢٠٠٥ قتلتونا... طالبنا بثقافة الحياة، اصرّيتوا عالموت وجريّتونا لحروب وقلتولنا لو كنت اعلم... واليوم عم نقول جنبوا لبنان الدمار والخراب، عم تخونونا.... وناسيين انو انتو اللي اعترفتوا باسرائيل ورسمتوا معها الحدود البحرية، وانتو اللي على ضهر الدمار بغزة بدكن تحاوروها لترسموا الحدود البرية".

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