Advertisement

لبنان

نديم الجميل: جنّبوا لبنان الدمار والخراب

Lebanon 24
18-01-2024 | 16:29
A-
A+
Doc-P-1154196-638412175596283631.jpg
Doc-P-1154196-638412175596283631.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب النائب نديم الجميّل عبر حسابه على منصة "أكس" منشوراً، جاء فيه: "قاتلنا المنظمات الفلسطينية بالـ١٩٧٥، خوّنتونا... بوقت اللي كنتو عم ترشّوا رز عالدبابات الاسرائيلية... طالبنا بخروج السوري بالـ٢٠٠٥ قتلتونا... طالبنا بثقافة الحياة، اصرّيتوا عالموت وجريّتونا لحروب وقلتولنا لو كنت اعلم... واليوم عم نقول جنبوا لبنان الدمار والخراب، عم تخونونا.... وناسيين انو انتو اللي اعترفتوا باسرائيل ورسمتوا معها الحدود البحرية، وانتو اللي على ضهر الدمار بغزة بدكن تحاوروها لترسموا الحدود البرية".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2024-01-18
16:21 | 2024-01-18
15:58 | 2024-01-18
15:28 | 2024-01-18
15:00 | 2024-01-18
14:49 | 2024-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24