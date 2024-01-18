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لبنان

وزير يكشف عن أمرٍ خطير للغاية كان سيحصل... لماذا لم تُهاجم إسرائيل "حزب الله"؟

Lebanon 24
18-01-2024 | 16:58
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أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيليّة، أنّ العضو في مجلس الحرب الإسرائيليّ غادي آيزنكوت كشف أنّ "كابينيت الحرب الإسرائيلي تفادى ارتكاب خطأ، عبر عدم شنّ هجوم استباقيّ ضدّ "حزب الله" في لبنان، في الحادي عشر من تشرين الأول، أي بعد 4 أيام من الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس".
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وقال آيزنكوت: "لقد منعنا اتخاذ قرار خاطئ للغاية، لأنه لو اتُّخذ قرار بمهاجمة لبنان، فإننا نكون قد حققنا رؤية يحيى السنوار الاستراتيجية، المتمثلة في إحداث حرب إقليمية فورية".

وأضاف: "كنا سنعمل على الفور على تسخير المحور بأكمله في سوريا والعراق وإيران، فيما تصبح حماس، التي سببت لنا أكبر ضرر منذ قيام الدولة، جبهة ثانوية في حالة كهذه".

وتابع: "أعتقد أن وجودنا في "كابينيت الحرب" منع إسرائيل من ارتكاب خطأ إستراتيجي خطير للغاية".
 
كما اعتبر أنّه "من المستحيل إعادة المختطفين أحياء دون صفقة، ومن يقول غير ذلك كاذب". (رصد لبنان 24)
 
 
 

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