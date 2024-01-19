غارات عنيفة استهدفت هذه البلدات... إليكم آخر التطوّرات جنوبًا

نفذ الطيران الاسرائيلي 10 غارات جوية ما بين الساعة التاسعة والنصف والعاشرة من صباح اليوم في عدوان عنيف استهدف أطراف بلدتي راميا وعيتا الشعب ومنطقة جبل بلاط حيث سمع دوي الانفجارات في مختلف مناطق الجنوب، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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واستهدف العدو الاسرائيلي بقذائف مدفعية سهل مرجعيون وبلدتي كفركلا والعديسة والاطراف الغربية لبلدة ميس الجبل.

والقت الطائرات المغيرة عددا كبيرا من الصواريخ من نوع جو ارض احدثت اضرارا بيئية واسعة في المنطقة المستهدفة من الاحراج، حيث أتلفت مساحات واسعة من الاشجار.





كما استهدفت 4 غارات للعدو خلّة وردة في بلدة عيتا الشعب، بالاضافة الى تنفيذ غارة بين ياطر وكفرا.

واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طوال الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف مدينة صور، وواصل العدو إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الازرق، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

وكان العدو أطلق مساء امس، عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على اطراف الناقورة والضهيرة وعلما الشعب، فيما التزمت قوات اليونيفيل مراكزها، وأطلقت صفارات الانذار اكثر من مرة خلال تعرض المنطقة للقصف.

وتزداد حال السكان في القرى المتاخمة للخط الازرق صعوبة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي، وحاول عدد من المزارعين العمل في الحقول وبخاصة زراعة شتول التبع، الا ان العدو أطلق النار باتجاههم لمنعهم من متابعة العمل.