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لبنان

طيران استطلاعي وقنابل مضيئة... ماذا في آخر تطورات الجبهة الجنوبية؟

Lebanon 24
19-01-2024 | 00:22
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استمر تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي طوال الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف مدينة صور، وواصل العدو إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الازرق، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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وكان العدو أطلق مساء امس، عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على اطراف الناقورة والضهيرة وعلما الشعب، فيما التزمت قوات اليونيفيل مراكزها، وأطلقت صفارات الانذار اكثر من مرة خلال تعرض المنطقة للقصف.
وتزداد حال السكان في القرى المتاخمة للخط الازرق صعوبة، في ظل استمرار القصف المعادي، وحاول عدد من المزارعين العمل في الحقول وبخاصة زراعة شتول التبع، الا ان العدو أطلق النار باتجاههم  لمنعهم من متابعة العمل.
ويزداد عدد النازحين مع توسع رقعة التعديات.

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