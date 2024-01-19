تحذيرات متزايدة من حرب اسرائيلية واسعة جنوبا وضغط لتمرير الإستحقاق الرئاسي

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تتصاعد المخاوف من حرب اسرائيلية واسعة النطاق على جنوب لبنان، في ضوء تصريحات المسؤولين الاسرائيليين وآخرهم وزير الدفاع يوآف غالانت الذي اعتبر "أنه لا يوجد حل كامل لما يحصل في قطاع غزة، وعلينا الاستعداد لتدهور الوضع الأمني على الحدود مع لبنان".وبالتزامن افادت معلومات أن سفير دولة اوروبية كبرى نقل الى جهات لبنانية رسمية، تحذيرات من انّ "الحرب تقترب من لبنان"، منبّهاً ممّا سماها "المخاوف المتزايدة" من خروج الامور عن السيطرة".وبالتوازي عاشت منطقة الحدود الجنوبية يوماً شديد التوتر وسط غارات اسرائيلية مكثفة وقصف مدفعي مكثف على البلدات الجنوبية، فيما صعّد "حزب الله" من عملياته منّفذاً سلسلة من الهجومات على العديد من مواقع وتجمعات الجيش الاسرائيلي.في المقابل، يتجدّد التحرك الديبلوماسي، والمتمثل بممثلي "اللجنة الخماسية" التي تضمّ كلاً من الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، السعودية، مصر وقطر، بغية الدفع باتّجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي، ولو أنّ المؤشرات لا توحي بأنّ تطوّراً نوعياً ما قد حصل في الفترة الأخيرة ومن شأنه أن يساهم في تحقيق الخرق الرئاسي المنشود.وتقول أوساط سياسية معارضة " إن الضغط الغربي لتمرير الاستحقاق الرئاسي بأقل خسائر ممكنة بات كبيراً، خصوصا أن هناك تحركات جدية لعقد تسويات شاملة في مختلف الدول في المنطقة بالتوازي مع إنهاء الإشتباك العسكري الحاصل في أكثر من ساحة، من اليمن الى غزة ولبنان".وبحسب الأوساط "فإن الاستحقاق الرئاسي لن ينتظر التسوية الشاملة، خصوصا ان الدول الغربية لديها قابلية لتقديم بعض التنازلات السياسية في لبنان لإيصال رئيس في أسرع وقت ممكن، وهذا بات واضحاً جداً لدى القوى السياسية الداخلية التي قد يقوم بعضها بتعديل موقفه مستغلاً الواقع الحالي".وترى الأوساط "أن الظروف الحالية تتبدل بسرعة، ولا توحي بإنتخاب رئيس في المدى القصير، لكن حصول تحول حقيقي في موازين القوى داخل المجلس النيابي بات امراً وارداً في أي لحظة، في ظل الفوضى التي تشهدها المنطقة وانشغال بعض الدول المؤثرة بالموضوع العسكري والاستراتيجي".ميقاتي يردّفي جانب سياسي آخر، ردّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في بيان لمكتبه الاعلامي على "الحملة السياسية والإعلامية على الحكومة وعلى الرئيس ميقاتي، على خلفية الموقف الذي أعلنه في مجلس الوزراء، (حول غزة والجنوب والقرار 1701). وتراوحت الاتهامات كالعادة بين تجيير الخيار الاستراتيجي للدولة لأطراف داخلية وخارجية، أو الحديث عن انقلاب على اتفاق الطائف أو رهن لبنان لمحاور خارجية، وما شابه ذلك من اتهامات أيضا".وجاء في البيان: "انّ الرئيس ميقاتي إذ يستغرب الحملات المتجددة عليه وعلى الحكومة، يطالب الاطراف المعنية بهذه الحملة بتقديم حلول عملية لما يحصل بدل الاكتفاء بالانتقاد، والرهان على متغيّرات ما، أو رهانات خاطئة. كما يدعو كل القيادات اللبنانية إلى التضامن في هذه المرحلة الدقيقة والابتعاد عن الانقسامات والخلافات المزمنة التي لا طائل منها. ويدعو ايضاً من ينتقدون عمل الحكومة وسعيها الدؤوب لتسيير امور الدولة والمواطنين، رغم الظروف الصعبة، الى القيام بواجبهم الاساسي في انتخاب رئيس جديد للبلاد، ليكون انتخابه مدخلاً حقيقياً الى المعالجات الجذرية المطلوبة، وما عدا ذلك لا يعدو كونه حملات سياسية مكرّرة وممجوجة لن تغيّر في الواقع العملاني شيئا".واشار البيان الى انّ ميقاتي "يعتبر أنّ المزايدات المجانية في هذا الموضوع لا طائل منها، وهو ليس في حاجة الى شهادة حسن سلوك من أحد، فهو، من منطلق معرفته الدقيقة بالواقعين الداخلي والخارجي، يدعو على الدوام الى التفاهم والخيارات السلمية وانتهاج الوسطية قولاً وفعلاً. وأثبتت كل التجارب الماضية صوابية موقفه الداعي الى عدم رفع سقوف المواقف وانتهاج الحلول المنطقية والواقعية، بعيداً من المزايدات".