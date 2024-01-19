تواصل بين "الحزب والتغييريين"

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يحاول "حزب الله" بشكل مستمر توسيع دائرة الغطاء الوطني له خلال المعركة الحاصلة جنوب لبنان، وذلك لتأمين خلفية اجتماعية ولوجستية كاملة لبيئته الحاضنة في حال حصول اي تطورات دراماتيكية وذهاب الامور الى حرب شاملة مع الجيش الاسرائيلي، وهذا يبقى وارداً ما دامت الجبهة مفتوحة.وبحسب مصادر مطلعة فإن الحزب يقوم بشكل مباشر وغير مباشر بمروحة اتصالات مع النواب المستقلين والتغييريين بهدف الوصول إلى تقاطعات حول الخطاب الوطني العام في هذه اللحظة الحساسة، وقد ظهرت بعض المواقف المؤيدة للحزب او الداعمة له من قبل بعض النواب التغييريين الامر الذي شجع الحزب على التواصل.وترى المصادر أن "حزب الله" لا يخوض اي نقاشات مرتبطة بالواقع السياسي الداخلي في المرحلة الحالية مع هذه القوى وهذا ما يعطي التواصل طابعاً ودياً ويفتح الافق امام التنسيق السياسي في المرحلة التي تلي الحرب الحاصلة خصوصا في حال حصول تسويات جدية.