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لبنان

"التيار" يركز على الشباب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-01-2024 | 01:30
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من الواضح ان رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يعطي تركيزه منذ عدة أشهر لتنظيم "التيار"، واعادة تفعيل عملية الإستقطاب الشعبي بعد كل الذي خسره في السنوات الماضية، وهناك شعور حقيقي لدى القيادة بأن وضع "التيار" الشعبي يتحسن أو أقله ان حالة الاستنزاف والخسائر البشرية قد توقفت.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن باسيل كشف في خلال بعض  النقاشات الحزبية الداخلية عن خطته "بالتركيز على عنصر الشباب وضرورة استقطاب طلاب المدارس والجامعات وعدم ترك هذه الشريحة  لـ"القوات اللبنانية التي تتقدم بشكل كبير داخل هذه الفئات منذ" ثورة 17 تشرين" حتى اليوم".
وتقول المصادر "إن الخطة العونية تقوم على استعادة حيوية "التيار"، وهذا  الامر لا يتم إلا عبر زيادة عنصر الشباب، وإنهاء النظرة السائدة بأن العونيين هم فقط من كبار السنّ".
وفي رأي "منظّري" التيار" ان الخطاب التصعيدي ضدّ "حزب الله" يخدم هذا الهدف في ظل إتجاه مسيحي عام معارض للحزب وسياساته".


المصدر: لبنان 24

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