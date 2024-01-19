جلسات الموازنة: القوات حاضرة "للتغطية"

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لفت مصدر نيابي مطلع على مناقشات لجنة المال والموازنة "إنه من المرجح أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس الى الإنعقاد مطلع الأسبوع المقبل، على أن يتم تعيين يومي الأربعاء والخميس لجلسات مناقشة الموازنة العامة للعام 2024 وإقرارها في جلسات صباحية ومسائية، وربما تستغرق المناقشة حتى يوم الجمعة أيضاً.المصدر لفت الى أن نصاب هذه الجلسات سيكون مؤمنا من الناحية العددية، والميثاقية أيضاً.وقال: حتى ولو إتخذ "التيار الوطني الحر" قرارا بمقاطعة الجلسات، فستحضر "القوات اللبنانية" وعدد كبير من النواب المستقلين المسيحيين لإقرار الموازنة بتعديلاتها خوفاً من أن تصدر بمرسوم يصدر عن الحكومة".