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لبنان

سعر المازوت يرتفع اليوم.. ماذا عن البنزين والغاز؟

Lebanon 24
19-01-2024 | 02:11
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أصدرت مديرية النفط في وزارة الطاقة جدول أسعار جديد.
 
وقد أصبحت الأسعار على الشكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 1500.000
بنزني 98 أوكتان: 1540.000
المازوت: 1476.000 (+6000)
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الغاز: 937.000
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لبنان

إقتصاد

البنزين

المازوت

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