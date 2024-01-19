19
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الإنعطافة الجنبلاطية.. هل تكتمل ظروفها!
علي منتش Ali Mantash
|
Lebanon 24
19-01-2024
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تزداد الحركة السياسية للنائب السابق وليد جنبلاط ونجله رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب تيمور جنبلاط في اطار المساعي الهادفة إلى تحقيق عدة أمور أبرزها رفع مستوى التهدئة الداخلية والضغط لمنع حصول تدحرج من قبل "حزب الله" في الجبهة الجنوبية، لكن على هامش هذا الحراك الجنبلاطي تظهر بذور إعادة تموضع سياسية واضحة من قبل الإشتراكي.
Advertisement
حافظ جنبلاط في المرحلة السابقة على وسطية سياسية لافتة، وكان واضحاً قبل اندلاع الحرب في غزة، وخلال فترة الإستحقاق الرئاسي أنه تموضع إلى جانب المعارضة اللبنانية بشكل كبير وحاول عدم إستفزاز المملكة العربية السعودية عبر الانخراط في مشاريع معادية لها، لكنه في الوقت نفسه لم يكن مستعداً لإيصال اي مرشح معارض للحزب ويضع عليه الأخير فيتو حاسما، وهذا ما أهّله ليكون قادراً على التواصل الدائم مع كل الأطراف.
أعلن جنبلاط والحزب الإشتراكي مراراً وتكراراً أنه ليس في وارد دعم مرشح "حزب الله" رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، لكن، بحسب مصادر مطلعة، فان كل القيادات الاشتراكية تجنبت في الايام الماضية حسم هذه المسألة والإعلان الصريح عن رفضها لفرنجية، اذ يترك هؤلاء الإجابة على هذا السؤال للمرحلة المقبلة حيث ستتوضح فيه التطورات الاقليمية والدولية أكثر فأكثر.
لا يعود السلوك الاشتراكي الحالي إلى التنسيق الحاصل مع "تيار المردة" واللقاءات المتكررة التي تحصل بين الطرفين، اذ إن العلاقة الثنائية كانت ولا تزال جيدة ولم يؤثر عليها موقف جنبلاط الرئاسي، لكن الرجل باتت لديه قراءة سياسية مغايرة بالتوازي مع الاشتباكات الحاصلة في المنطقة ويحاول التأقلم مع التطورات المقبلة على لبنان في ظل الأحاديث أنه لا مفر من تسوية شاملة ترعاها الدول الكبرى.
ولعل نشر جنبلاط لصورة تظهر سيطرة الحوثيين على البحر الاحمر دليل على التحول الذي بدأ يتعمّد إظهاره علناً، وهذا الامر سيكون له تبعات سياسية كبرى على الداخل اللبناني في المرحلة المقبلة، خصوصاً إذا قرر جنبلاط لعب دور الوسيط من اجل الوصول الى تسوية تصب في مصلحة فرنجية او أي خيار من خيارات "قوى الثامن من اذار" لان الرجل سيكون له تأثير واضح على عدّة اطراف وشخصيات ونواب مستقلين وغير مستقلين.
استطاع الحزب الاشتراكي بعد الانتخابات الاخيرة استعادة صفة "بيضة القبان" التي كان قد خسرها لاسباب كثيرة في مراحل سابقة، وهذا ما يضعه في اكثر من استحقاق دستوري وسياسي في واجهة الاحداث، ولعل انعطافة جنبلاط اليوم في حال حصلت سيكون لها دور كبير في تحديد مستقبل البلد، وكيفية ادارته ومصير الواقع السياسي والنظام الدستوري فيه...
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان... شاهدوا بالفيديو من فاز بها
Lebanon 24
أكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان... شاهدوا بالفيديو من فاز بها
15:00 | 2024-01-18
18/01/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فضلات جرذان وفئران.. إليكم ما عثر عليه في أحد أعرق محال الحلويات العربية بطرابلس
Lebanon 24
فضلات جرذان وفئران.. إليكم ما عثر عليه في أحد أعرق محال الحلويات العربية بطرابلس
07:46 | 2024-01-18
18/01/2024 07:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
توتّر كبير في بلدة لبنانيّة... عراك وتضارب وتكسير سيارات
Lebanon 24
توتّر كبير في بلدة لبنانيّة... عراك وتضارب وتكسير سيارات
15:58 | 2024-01-18
18/01/2024 03:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير يكشف عن أمرٍ خطير للغاية كان سيحصل... لماذا لم تُهاجم إسرائيل "حزب الله"؟
Lebanon 24
وزير يكشف عن أمرٍ خطير للغاية كان سيحصل... لماذا لم تُهاجم إسرائيل "حزب الله"؟
16:58 | 2024-01-18
18/01/2024 04:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج دام 7 سنوات.. منير بو عساف يخسر شريكة حياته
Lebanon 24
بعد زواج دام 7 سنوات.. منير بو عساف يخسر شريكة حياته
05:00 | 2024-01-18
18/01/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
علي منتش Ali Mantash
@alimantash
أيضاً في لبنان
04:38 | 2024-01-19
غارات عنيفة استهدفت هذه البلدات... إليكم آخر التطوّرات جنوبًا
04:32 | 2024-01-19
أمرٌ مهم لم تعلّق عليه "حماس" في لبنان
04:04 | 2024-01-19
كركي والحواط واصلا مسار المبادرة الإنقاذية للواقع الصحي في الضمان
04:00 | 2024-01-19
"عشاء عائلي".. هل يؤسّس لقاء كليمنصو للخرق "الموعود" رئاسيًا؟!
03:39 | 2024-01-19
ضُبطت مع سيدتين.. حشيشة في مطار بيروت على شكل مواد غذائية إلى أين كانت وجهتها؟!
03:38 | 2024-01-19
تزامناً مع رفع موزاييك القديس شربل في الفاتيكان.. أجراس الكنائس في مختلف الأراضي اللبنانية قُرعت فرحاً
فيديو
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
01:25 | 2024-01-19
19/01/2024 11:44:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
19/01/2024 11:44:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
19/01/2024 11:44:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24