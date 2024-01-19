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لبنان

عن ارتفاع أسعار السلع.. هذا ما قاله وزير الإقتصاد

Lebanon 24
19-01-2024 | 02:53
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 تحدث وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام عن ارتفاع كلفة شحن البضائع بسبب الأحداث في البحر الأحمر وغزة.
 
 
وقال سلام عبر "لبنان الحر": "التهويل الحاصل على المواطنين ليس دقيقا لأن نسبة ارتفاع الأسعار ضئيلة لا تؤثر بشكل كبير على المنتجات، فالخوف من ارتفاع الاسعار ليس لهذا السبب بل الخوف من ان يستغل التجار كل هذه الحجج وما يحصل ويرفعون الاسعار عشوائيا".
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واضاف: "ولكن نحن لهم دائما بالمرصاد، وهناك مئات المحاضر تصدر عن الوزارة في حق  هؤلاء أسبوعيا. وأتمنى على القضاء أخذ اقسى العقوبات في حق  اصحابها كما على مجلس النواب اقرار قانون حماية المستهلك الذي تم الانتهاء من دراسته والذي يعطينا سلطة كبيرة لزيادة الغرامات ولجم المخالفين بسهولة".

وتوقع سلام ردا على سؤال، أن يوضح حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الاسبوع المقبل الموضوع المتعلق بالتعميم ١٥١. 
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