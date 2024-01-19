قاض يقاضي صحافياً: ذمّ وشهّر بي!

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تقدّم القاضي صبوح الحاج سليمان اليوم بواسطة وكيلته المحامية منال احمد عيتاني بشكوى شخصية أمام النيابة العامة التمييزية ضد الصحافي رياض طوق، بجرائم القدح والذم والتشهير طالبا توقيفه واستجوابه وإحالته على المحكمة المختصة للمحاكمة، والزامه بدفع تعويض مادي قدره 200 الف دولار كبدل عطل وضرر.كما تقدم القاضي سليمان ايضا بواسطة وكيلته أمام قاضي الامور المستعجلة بـ"أمر على عريضة" لمنع طوق من بث ونشر اي مستندات كان الاخير قد "توعد" بنشرها تطال القاضي سليمان.وكان القرار الصادر عن القاضي صبوح سليمان الذي قضى بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس في ملف تفجير المرفأ، اثار موجة من الانتقادات والاعتراضات، أبرزها ما جاء على لسان طوق الذي تناول القاضي سليمان وعائلته واتهمه بقبضه أثمانا في مقابل إصداره هذا القرار، وذلك في فيديو عبر منصّة Beirut Time.وقد احال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الشكوى الى قسم المباحث الجنائية المركزية طالبا التحقيق فيها واستدعاء طوق للاستماع الى افادته، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.