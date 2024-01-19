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لبنان

دريان التقى رئيس جمعية قطر الخيرية ورجال أعمال

Lebanon 24
19-01-2024 | 03:18
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 التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في الدوحة، الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية يوسف الكواري.
 
وتحدث دريان خلال اللقاء عن دار الفتوى والمؤسسات التابعة لها، في حضور رئيس اللجنة الإدارية والمالية في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المحافظ محمد المكاوي ورئيس مجلس أمناء صندوق الزكاة في لبنان القنصل محمد الجوزو، وتم التشديد على تعزيز أواصر التعاون لما فيه مصلحة المسلمين في لبنان، وتمتين العلاقة بين دار الفتوى وجمعية قطر الخيرية.
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كما التقى المفتي دريان والوفد المرافق له رجل الأعمال القطري بدر الدرويش والعديد من رجال الأعمال القطريين، وتم التداول في الشؤون اللبنانية.

وبتوجيه من مفتي الجمهورية، زار رئيس مجلس أمناء صندوق الزكاة في لبنان القنصل محمد الجوزو مدير إدارة شؤون الزكاة القطرية سعد الكواري، وتم التأكيد خلال اللقاء على التعاون وتبادل الخبرات بين لبنان وقطر.

وشرح الكواري كيفية عمل الإدارة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية والآلية التي تتبعها لإيصال الزكاة لمستحقيها، والتجربة القطرية في هذا المجال بالإضافة الى البرامج التي تعتمد.
 
 
ونوه الجوزو بالعمل الرائد والمميز الزكوي القطري، وأكد ان صندوق الزكاة في لبنان يعمل على تحديث وتطوير عمله وابتكار الوسائل والأساليب المعاصرة لتعزيز ثقافة العطاء والخير والتكافل الاجتماعي والتضامن في المجتمع الإسلامي، وأشار إلى أن الحاجات في تزايد كبير وسريع ومداخيل الصندوق من أموال الزكاة والصدقات ضئيلة نتيجة الوضع الاقتصادي في البلد.
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