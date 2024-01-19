دريان التقى رئيس جمعية قطر الخيرية ورجال أعمال

التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في الدوحة، الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية يوسف الكواري.

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وتحدث دريان خلال اللقاء عن دار الفتوى والمؤسسات التابعة لها، في حضور رئيس اللجنة الإدارية والمالية في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المحافظ محمد المكاوي ورئيس مجلس أمناء صندوق الزكاة في لبنان القنصل محمد الجوزو، وتم التشديد على تعزيز أواصر التعاون لما فيه مصلحة المسلمين في لبنان، وتمتين العلاقة بين دار الفتوى وجمعية قطر الخيرية.كما التقى المفتي دريان والوفد المرافق له رجل الأعمال القطري بدر الدرويش والعديد من رجال الأعمال القطريين، وتم التداول في الشؤون اللبنانية.وبتوجيه من مفتي الجمهورية، زار رئيس مجلس أمناء صندوق الزكاة في لبنان القنصل محمد الجوزو مدير إدارة شؤون الزكاة القطرية سعد الكواري، وتم التأكيد خلال اللقاء على التعاون وتبادل الخبرات بين لبنان وقطر.وشرح الكواري كيفية عمل الإدارة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية والآلية التي تتبعها لإيصال الزكاة لمستحقيها، والتجربة القطرية في هذا المجال بالإضافة الى البرامج التي تعتمد.