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لبنان

استعدّوا: "ويك اند" مستقرّ ثمّ منخفض جوي.. هذه تفاصيل الطقس!

Lebanon 24
19-01-2024 | 03:23
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل محدود على الجبال و في الداخل، مع ضباب محلي على المرتفعات.
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وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر مع ارتفاع في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها  الموسمية لهذا الشهر حتى مساء الاثنين ، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز شمال تركيا .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و 19 درجة، طرابلس بين 9 و 17 درجة،  وفي زحلة بين 3 و 13درجة.
تنفي مصلحة الأرصاد الجوية ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن حدوث عاصفة ثلجية شديدة في 20 الحالي و21 منه، وتدعو المواطننين الى اخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:  غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال و في الداخل ، مع احتمال تساقط رذاذ في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية كما يتكون مع ضباب على المرتفعات.
السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل و ارتفاعها بشكل محدود على الجبال و في الداخل ، مع ضباب محلي على المرتفعات .
الأحد:  غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح ناشطة وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على الساحل، مع انخفاض بنسبة الرطوبة واحتمال طبقات خفيفة من الغبار .
الإثنين:  غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع رياح ناشطة وارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على الساحل ، مع انخفاض في نسبة الرطوبة واحتمال طبقات خفيفة من الغبار .
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