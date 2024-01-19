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لبنان

بسبب صواريخ "حزب الله".. هؤلاء تكبدوا خسائر بمئات الملايين!

Lebanon 24
19-01-2024 | 03:03
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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنّ العاملين في القطاع الزراعي داخل إسرائيل وتحديداً عند الحدود مع لبنان، تلقوا ضرباتٍ كبرى وخسائر تقدر بمئات ملايين الشواكل وذلك وسط التوتر القائم في المنطقة منذ 8 تشرين الأول الماضي.
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وأشارت الصحيفة إلى أنّ الصواريخ التي أطلقها "حزب الله" أضرّت بالمزروعات، لافتة إلى أن الخوف من نيران الحزب تسبب بهروب المستوطنين، وعدم قدرتهم على حصاد الثمار في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للبنان، ما تسبب في خسائر بمئات ملايين الشواكل.

وقال مزارعون إسرائيليون إنّ الثمار تقع على الأرض، من دون أن يستطيع أحد أن يذهب لقطافها، وتشمل العنب والتفاح والأفوكادو.

ودعا المستوطنون إلى اجتماع طارئ لمجلس الفواكه الأسبوع المقبل، وقال الرئيس التنفيذي للمجلس، يارون بلحسن، الذي يزرع الفاكهة في موشاف راموت في الشمال لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه لا يمكن حصاد الثمار، ولا يمكن التجهيز للزراعة لموسم 2024، مشيراً إلى أنّ بعض المزارعين الذين فضلوا البقاء قتلوا.

ونقلت الصحيفة عن رئيس جمعية المزارعين، دوبي عميتاي، الذي يمتلك 500 دونم من المزارع القريبة من الحدود مع لبنان، أنه لا يستطيع دخول المنطقة منذ تشرين الأول الماضي، لافتاً إلى أنه فقد محصول التفاح كاملاً، وجزءاً من محصول الأفوكادو والكيوي.

وقدر عميتاي الأضرار بما يقرب من 500 مليون شيكل في كل من الجليل والجولان المحتل. (عربي21)

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