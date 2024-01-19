ضُبطت مع سيدتين.. حشيشة في مطار بيروت على شكل مواد غذائية إلى أين كانت وجهتها؟!

تمكنت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في مطار بيروت الدولي، ليل أمس من إحباط محاولة لتهريب كمية من حشيشة الكيف قدرت بـ20 كيلو غراما مع سيدتين لبنانيتين كانتا تحاولان تهربيها الى اسطنبول على شكل مواد غذائية. (الوكالة الوطنية)

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