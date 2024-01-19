البعريني: الوضع في الجنوب كرة نار تتصاعد مع الوقت

نقل النائب وليد البعريني عن السفير السعودي وليد بخاري أن "ممثلي اللجنة الخماسية في صدد عقد لقاء قريب لتصويب البوصلة باتجاه الاتفاق على تحرّك فعال في موضوع الاستحقاق الرئاسي"، موضحا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري "جاهز ومستعد لعقد جلسات انتخابية، اذ اعتبر أن التحرك يمكن أن يوصل الى نتائج واضحة".

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وشدد البعريني في حديث اذاعي، على أن "الكل مجمع على فصل موضوع الرئاسة عن موضوع الحرب في غزة، فضلا عن وجود اندفاع قوي في ملف الرئاسة الأولى".

ووصف الوضع في الجنوب بـ"كرة النار التي تتصاعد مع الوقت"، موضحا أن "الحكمة الموجودة دوليا تضغط للحد من حدة الصراعات القائمة، كما أن حزب الله مرن في حديثه مع الجهات كافة في عدم تصعيد الأمور في الجنوب".