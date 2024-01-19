كركي والحواط واصلا مسار المبادرة الإنقاذية للواقع الصحي في الضمان

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في مكتبه، النائب زياد الحواط في حضور عضو مجلس إدارة الضمان جورج العلم، وذلك في إطار استكمال المبادرة الإنقاذية التي أعلنا عنها الأسبوع الماضي من أجل تحسين التقديمات الصحية في الصندوق.

Advertisement

وبحسب بيان، فقد "أفضى اللقاء إلى إيجاد صيغة مبتكرة لتأمين مصادر تمويل إضافية لفرع ضمان المرض والأمومة، الأمر الذي من شأنه تحسين الإيرادات وبالتالي تحسين التقديمات الصحية للمضمونين والعودة بها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة. كما أعاد كل من كركي وحواط تعهدهما بإظهار شفافية كاملة أمام المضمونين وأصحاب العمل ومصارحتهم بواقع الحال، والسعي الدؤوب لترميم الثقة بمؤسسة الضمان الإجتماعي من خلال تعزيز تقديماته في فرع ضمان المرض والأمومة ليعود الصندوق الى سابق عهده صمام أمان لثلث الشعب اللبناني تقريبا".