ملتقى التأثير المدني: في المسالك الوعرة تبنى الدولة والمواطنة!

دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاص على موقع "إكس" فكتب: "في المفاصِل الحاسمة ثمَّة مسالك وعرة يسير فيها من أعتدن واعتادوا صناعة التَّاريخ بمنأى عن الانفعال والارتجال، الانكفاء أو المساومة، وصولاً حتى إلى التواطؤ مع من يسعى لتطويعِه بعيدا عن الحقيقة".

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وتابع: "في المفاصل الحاسمَة تُبنى الدول في فعل انتماءٍ إلى مواطنَةٍ نقيّة تتأسس على النَزاهة، والكفاءة، والمساءلة، والمحاسبة، وأساس كل تلك الدستور والقانون".

وأضاف:"مسالِكنا اللُّبنانية الوعِرة فرصة للتحرر والتحرير، والانكباب على تكوين فعل الدولة".

وختم: "إن التشوهات والانقلابات والمتاهات لن تصمد، هي دولة لبنان الكبير رسالة الحرية والتنوع والعيش معا حقيقة أجهضتها لعنات وخيانات وأيديولوجيات، لكن زمن انبعاثِها آت لا محالة".

وأرفق الملتقى تغريدته بهاشتاغ القضيّة_اللّبنانيّة ونشر إلى جانبها صورة "مركبة" توحي بان "الدَّولة آتِيَة مهما صعُبَت التحدّيات".