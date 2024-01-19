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لبنان

ملتقى التأثير المدني: في المسالك الوعرة تبنى الدولة والمواطنة!

Lebanon 24
19-01-2024 | 04:47
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دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاص على موقع "إكس" فكتب: "في المفاصِل الحاسمة ثمَّة مسالك وعرة يسير فيها من أعتدن واعتادوا صناعة التَّاريخ بمنأى عن الانفعال والارتجال، الانكفاء أو المساومة،  وصولاً حتى إلى  التواطؤ مع من يسعى لتطويعِه بعيدا عن الحقيقة".
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وتابع: "في المفاصل الحاسمَة تُبنى الدول في فعل انتماءٍ إلى مواطنَةٍ نقيّة تتأسس على النَزاهة، والكفاءة، والمساءلة، والمحاسبة، وأساس كل تلك الدستور والقانون".
 
وأضاف:"مسالِكنا اللُّبنانية الوعِرة فرصة للتحرر والتحرير، والانكباب على تكوين فعل الدولة". 
 
وختم: "إن التشوهات والانقلابات والمتاهات لن تصمد، هي دولة لبنان الكبير رسالة الحرية والتنوع والعيش معا حقيقة أجهضتها لعنات وخيانات وأيديولوجيات، لكن زمن انبعاثِها آت لا محالة".
 
وأرفق الملتقى تغريدته بهاشتاغ القضيّة_اللّبنانيّة ونشر إلى جانبها صورة "مركبة" توحي بان "الدَّولة آتِيَة مهما صعُبَت التحدّيات".
 
 
 
 
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