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لبنان

منفذ عمليات سرقة بطريقة احتياليّة... وقع في قبضة الأمن!

Lebanon 24
19-01-2024 | 04:53
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
"في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات السّرقة بطريقة احتياليّة، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليّات سرقة بطريقة احتياليّة تستهدف المواطنين وأصحاب المحال التّجاريّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة.
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نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت هذه الشّعبة الى تحديد هويّته، ويدعى:
-ق. خ. (مواليد عام 1987، مكتوم القيد)
بتاريخ 9-1-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في عرمون. وبتفتيشه ضبطت بحوزته كميّةً من حشيشة الكيف.
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات السّرقة بطريقة احتيالية طالت مواطنين وأصحاب محال تجاريّة في مناطق الجنوب، جبل لبنان، بيروت، بعلبك والشّمال، فكان يطلب تصريف مبلغٍ ماليٍّ، وأثناء ذلك يُقدم على سرقة جزءٍ من المبلغ من يد الضّحيّة.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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