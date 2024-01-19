مخابرات الجيش أوقفت سارق مدرسة

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من مخابرات الجيش تمكنت من توقيف المدعو "خ.ع" المتهم بجرم خلع وكسر وسرقة محتويات مدرسة المنارة داخل مخيم نهر البارد.

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