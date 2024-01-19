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لبنان

مخابرات الجيش أوقفت سارق مدرسة

Lebanon 24
19-01-2024 | 04:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من مخابرات الجيش تمكنت من توقيف المدعو "خ.ع" المتهم بجرم خلع وكسر وسرقة محتويات مدرسة المنارة داخل مخيم نهر البارد.  
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الجيش

نهر البارد

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