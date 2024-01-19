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لبنان

ميقاتي يلتقي ممثل الحكومة الفرنسية لقضايا البحر المتوسط ويتصل بنظيره الكويتي مُهنئاً

Lebanon 24
19-01-2024 | 04:57
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ممثل الحكومة الفرنسية لقضايا البحر المتوسط كريم أملال، في حضور سفير فرنسا في لبنان ايرفيه ماغرو.
 
وتندرج زيارة الموفد الفرنسي في اطار تفعيل المبادرات السابقة في موضوع العلاقة بين دول البحر المتوسط.
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قدامى القوات المسلحة
 
واستقبل الرئيس ميقاتي وفد "رابطة قدامى القوى المسلحة اللبنانية" الذي  ضم اللواء نقولا مزهر، العميد مصطفى مسلماني، العميد انطوان هيدموس، العميد الياس يونس والعميد بسام عويدات.

وتحدث اللواء مزهر باسم الوفد وقال: "جئنا كوفد من رابطة قدامى القوات المسلحة اللبنانية لزيارة دولة الرئيس ميقاتي وهذه الزيارة هي متعددة الاوجه، اولا معايدة الرئيس ميقاتي بمناسبة الأعياد المجيدة. وثانيا شكر دولته على مساهمته بإنجاح اليوم الترفيهي لأولاد شهداء الجيش والأجهزة الأمنية والدفاع المدني وفوج الإطفاء. وعرضنا له واقع المتقاعدين وخصوصاً العسكريين منهم، ووجدنا لديه كل الاستعداد لتأمين التوازن والمساواة بين المتقاعد ومن هم في الخدمة الفعلية أكان في القطاع العام أو الأجهزة العسكرية،  وأنه سيبذل كل جهد لانصاف المتقاعدين في هذه المرحلة التي نمر بها حالياً. وشددنا على دولته على ضرورة حفظ حقوق جميع المتقاعدين".

الصايغ
 
واستقبل الرئيس ميقاتي النائب سليم الصايغ وبحث معه مطالب خدماتية.

رئيس وزراء الكويت
 
وأجرى رئيس الحكومة اتصالاً برئيس وزراء الكويت الشيخ محمد صباح السالم الصباح وهنأه بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، وجرى البحث في الوضع الراهن في المنطقة والعلاقات اللبنانية - الكويتية.
 
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صور من لقاءات الرئيس ميقاتي اليوم:
 
اللقاء مع ممثل الحكومة الفرنسية لقضايا البحر المتوسط
 
 
 
اللقاء مع وفد من قدامى القوات المسلحة
 
 
 
اللقاء مع الصايغ
 
 
  
 
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