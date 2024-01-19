بري يدعو لجلسة نيابية عامة لدرس وإقرار موازنة الـ2024.. إليكم المواعيد

دعا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الى جلسة عامة في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يومي الإربعاء والخميس الواقعين في 24 و 25 كانون الثاني الجاري عام 2024، وكذلك مساء اليومين المذكورين لدرس وإقرار مشروع الموازنة العامة عن العام 2024.

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