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لبنان

بري يدعو لجلسة نيابية عامة لدرس وإقرار موازنة الـ2024.. إليكم المواعيد

Lebanon 24
19-01-2024 | 05:08
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دعا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الى جلسة عامة في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يومي الإربعاء والخميس الواقعين في 24 و 25 كانون الثاني الجاري عام 2024، وكذلك مساء اليومين المذكورين لدرس وإقرار مشروع الموازنة العامة عن العام 2024.
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لبنان

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