استدرج ضحاياه بحجة تصريف الأموال وهكذا سرقهم.. هل احتال عليكم ؟

أوقفت قوى الأمن الداخلي في عرمون أحد الأشخاص يقوم بعمليات سلب وسرقة بعد الاحتيال على الضحية بذريعة صرف مبلغ من المال، حيث طالت عملياته مواطنين وأصحاب محال تجاريّة في مختلف المناطق.

وفي بيان صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قالت فيه إنه نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت هذه الشّعبة الى تحديد هويّته، ويدعى -ق. خ. (مواليد عام 1987، مكتوم القيد).

Advertisement

وأضاف البيان أنه "وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في عرمون. وبتفتيشه ضبطت بحوزته كميّةً من حشيشة الكيف".



وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات السّرقة بطريقة احتيالية طالت مواطنين وأصحاب محال تجاريّة في مناطق الجنوب، جبل لبنان، بيروت، بعلبك والشّمال، فكان يطلب تصريف مبلغٍ ماليٍّ، وأثناء ذلك يُقدم على سرقة جزءٍ من المبلغ من يد الضّحيّة.



المصدر: الوكالة الوطنية