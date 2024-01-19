Advertisement

لبنان

استدرج ضحاياه بحجة تصريف الأموال وهكذا سرقهم.. هل احتال عليكم ؟

Lebanon 24
19-01-2024 | 05:33
A-
A+
Doc-P-1154407-638412645487332263.jpg
Doc-P-1154407-638412645487332263.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقفت قوى الأمن الداخلي في عرمون أحد الأشخاص يقوم بعمليات سلب وسرقة بعد الاحتيال على الضحية بذريعة صرف مبلغ من المال، حيث طالت عملياته مواطنين وأصحاب محال تجاريّة في مختلف المناطق.
وفي بيان صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قالت فيه إنه نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت هذه الشّعبة الى تحديد هويّته، ويدعى -ق. خ. (مواليد عام 1987، مكتوم القيد).
Advertisement
وأضاف البيان أنه "وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في عرمون. وبتفتيشه ضبطت بحوزته كميّةً من حشيشة الكيف".

وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات السّرقة بطريقة احتيالية طالت مواطنين وأصحاب محال تجاريّة في مناطق الجنوب، جبل لبنان، بيروت، بعلبك والشّمال، فكان يطلب تصريف مبلغٍ ماليٍّ، وأثناء ذلك يُقدم على سرقة جزءٍ من المبلغ من يد الضّحيّة.

المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:58 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2024-01-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2024-01-19
07:32 | 2024-01-19
07:05 | 2024-01-19
07:00 | 2024-01-19
06:52 | 2024-01-19
06:44 | 2024-01-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24