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لبنان

خبر ينتشر عن وفاة هانيبال القذافي في لبنان... هل هو صحيح؟

Lebanon 24
19-01-2024 | 05:35
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انتشر خبر عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، عن وفاة هانيبل القذافي، بعد تعرّضه لأزمة قلبيّة، في لبنان.
وقالت ريم يوسف الدبري موكلة القذافي لصحيفة "بوابة الوسط" الليبية، إنّ "هذه الأخبار عارية من الصحة جملة وتفصيلاً، ومجرد شائعات، لا تعلم الغرض من نشرها في الوقت الحالي". (العربية)
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