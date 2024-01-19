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لبنان

بوحبيب يهنئ نظيره الكويتي ولقاءات متتالية لثلاثة سفراء

Lebanon 24
19-01-2024 | 05:43
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هنأ وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب نظيره الكويتي عبد الله علي اليحيى، على تعيينه في منصبه الجديد، وذلك خلال اتصال هاتفي من بو حبيب.
كما التقى بوحبيب السفير الصيني جيان مينجيان الذي أطلعه على آخر التطورات في تايوان، وأكد بوحبيب "موقف لبنان المؤيد لسياسة الصين الواحدة ودعم وحدة الصين وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية الصينية"، مقدرا "الموقف الصيني المتوازن من الوضع في جنوب لبنان وغزة".
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واستقبل بو حبيب السفير الكولومبي إدوين الفونسو الذي أبلغه قرار دولته الانضمام إلى الدعوة القضائية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في "لاهاي".
والتقى بوحبيب أيضاً سفير بنغلادش جاويد خان الذي وضعه في أجواء الانتخابات الأخيرة في بلاده وتشكيل حكومة جديدة على إثرها.

المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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