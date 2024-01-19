معلومة جديدة عن نصرالله.. هذا الرجل يتصلُ به يومياً!

كشف تقريرٌ جديد لموقع "الخنادق" المتخصص بالدراسات الإستراتيجية أنَّ قائد حركة "أنصار الله" في اليمن عبد الملك بدر الدين الحوثي، يعتبر "هدفاً" بالنسبة لأميركا، مشيرةً إلى أنّ القياديّ اليمنيّ "على تنسيق تام وتواصلٍ شبه يوميّ مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله".

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وذكر التقرير أنه "وُضعت حالياً على الطاولة، خريطة الجبهات المُشتعلة في لبنان، اليمن والعراق"، موضحاً أن "تلك الجبهات تلعبُ دور الإستنزاف ضد إسرائيل منذ أشهر"، وقال: "لإيجاد مخرج بأقل التكاليف الممكنة، تحاول واشنطن تفكيك الجبهات كلٍّ على حِدة، وهذا ما لم تنجح به إلى اليوم".



وتحدث التقرير عن "حجم التواصل والتنسيق المستمر بين صنعاء وبيروت"، كاشفاً أن "الحوثي تحدّث مع نصرالله خلال الساعات الأولى لعملية طوفان الأقصى يوم 7 تشرين الأول الماضي، وأبلغه الرغبة اليمنية في المشاركة الفاعلة وطرح عليه عزمه على إغلاق مضيق باب المندب".



ووفقاً للتقرير، فإن ما أعلنه الحوثي سابقاً عن رغبته في إرسال مقاتلين إلى جنوب لبنان، كان طرحه على نصرالله وأكد جهوزيته لإرسال 50 ألف مقاتل إلى الجنوب، اذا اقتضت الحاجة.



وأوضح تقرير "الخنادق" أنّ العلاقة العلنية بين الحوثي ونصرالله ظهرت بُعيد الحرب التي فرضت على اليمن، وأردف: "ما تخفيه الكواليس أكبر بكثير مما تعلمه الدوائر الاستخباراتية الأميركية الإسرائيلية والغربية أيضاً، إذ أنّ رسائل الوساطة التي كانت تصل إلى بيروت خلال الحرب على اليمن، كانت تُبلّغ إلى صنعاء في اليوم عينه وكان الجواب متفق عليه بين الجانبين بأن مفتاح القرار في صعدة، أي في اليمن".



في حديثه عن طبيعة العلاقة بين الحوثي ونصرالله، يقول المجلس الأطلسي : "الشاب الوسيم الجذاب يبدو وكأنه نسخة عن نصرالله... يطل بالمناسبات الكبيرة التي تجمع عدداً كبيراً من المناصرين يرفع سبابته أيضاً ويتحدث عن القضايا الداخلية والخارجية ويتناول أوضاع الأمة".

