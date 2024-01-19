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لبنان

قبلان للقوى المسيحية الإسلامية: الحل في لبنان بتسوية رئاسية لا غالب ولا مغلوب

Lebanon 24
19-01-2024 | 05:59
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أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن الحل في لبنان بتسوية رئاسية وطنية على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، تعكس المصالح الوطنية، وذلك خلال خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة.
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وتوجه في خطبته إلى القوى المسيحية والإسلامية بالقول: "بلدنا اليوم في أشد تخبطه، وهو في قلب العاصفة، والحل بتسوية رئاسية وطنية على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، تعكس المصالح الوطنية.
قبلان اعتبر أنه لا يوجد حل على حساب لبنان السيادي والديمغرافي، وأما الإصرار على تفريغ الدولة فهو أمر خطير للغاية، ليس على لبنان فحسب بل على المنطقة، وواشنطن تعمل على هذا المضمار.
وأشار إلى أن "المشروع الأميركي اليوم يريد إغراق بيئتنا وأهلنا، بكل أنواع الجريمة والفساد، بهدف سحق وجودنا وقيمنا وأخلاقياتنا، ولا قيمة لنا بلا أخلاقيات".
وختم قائلاً: "إن ما يجري على الجبهة الجنوبية، ما زلنا مصرّين على أنها ضرورة سيادية، لأن ما يجري في المنطقة خطير، وما تقوم به واشنطن وبريطانيا ضد اليمن إرهاب ووحشية دولية".
واعتبر أنه "إذا أراد الغرب استقرار المنطقة، فليردع ربيبته إسرائيل من اعتداءاتها الوحشية على غزة، بل دون إيقاف الحرب على غزة، المنطقة كلّها في صميم انفجار لا سابق له، وتل أبيب مهما حاولت مكيجة إنجازاتها الوهمية ستبقى مهزومة، ولن تحلم بأي انتصار".
 
المصدر: الوكالة الوطنية

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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