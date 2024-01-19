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لبنان

لقاء بين البطريرك الماروني والقاضي خوري.. أبرز الملفات على الصعيدين الرئاسي والقضائي

Lebanon 24
19-01-2024 | 06:44
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ظهر اليوم وزير العدل القاضي هنري الخوري وبحث معه في المستجدات على الصعيدين الوطني والقضائي.

وتضمن اللقاء استكمال البحث في موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية الذي بحثه الطرفان في بكركي قبل أسبوع.
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وفي السياق عرض وزير العدل على البطريرك المواد الدستورية التي تفرض احترام الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية والتي يجري تخطيها، معرباً عن ثقته بان يعمل البطريرك بحكمته على معالجة هذه الاوضاع بمجملها مع المعنيين".

كما بحث الطرفان في "ضرورة الإسراع في انجاز الانتخابات الرئاسية لما لهذا الملف من أهمية أمام ما يجري من متحولات على الساحة الإقليمية وكي لا يكون لبنان بنداً على طاولة المفاوضات بل أن يكون ممثلاً وفاعلاً بوجود رئيس يمثّل ويعزِّز سيادته".


المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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