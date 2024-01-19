جولة لسفيرة سويسرا على مراكز النازحين في صور.. إليكم ماذا ستقدم لهم

قالت سفيرة سويسرا في لبنان "ماريون ويشلت" أن بلادها تسعى بشكل دائم لتلبية الحاجيات الأساسية لنازحي الجنوب، مشيرة إلى أنه يجب أن نتطلع للمستقبل فيما يخص تأمين احتياجات النازحين ومتطلبات عودتهم إلى قراهم".

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يأتي كلام ويشلت خلال زيارتها مدينة صور، حيث تفقدت مراكز إيواء النازحين والتقت في مقر وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور رئيس الاتحاد المهندس حسن دبوق ومدير الوحدة مرتضى مهنا، وعدد من ممثلي الجمعيات والمنظمات الدولية العاملة في مجال إغاثة النازحين من القرى الجنوبية.

واستهلت السفيرة "ويشلت" لقاءاتها في غرفة عمليات وحدة إدارة الكوارث، واستمعت إلى شروحات عن عمل الوحدة في مواكبة أزمة النزوح إلى قضاء صور، الذي وصل عدد النازحين فيه الى ما يقارب 24 الف نازح وفق أخر تقرير رسمي صادر عن وحدة إدارة الكوارث.

واطلعت من رئيس الاتحاد عن مجريات عمل الوحدة خلال الأزمات التي مرت في السابق وأزمة النازحين في الوقت الحالي.

من جهته نوه دبوق بدور السفارة ووكالة التنمية السويسرية" التي كان لها دور اساسي في تأسيس وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور والتي تقوم بواجبها تجاه النازحين وهو نتاج ما قدمته سويسرا التي كانت غلى جانبنا في مختلف الظروف".

كما استمعت السفيرة ويشلت من مدير الوحدة مرتضى مهنا عن دور الجهاز الإداري واللوجستي للوحدة في تنظيم شؤون النازحين وتقديم لهم المستلزمات المتوفرة لدى الوحدة.

بعدها قامت السفيرة ويشلت والوفد المرافق بجولة ميدانية على مراكز إيواء النازحين، واطلعت منهم على ظروف النزوح واستمعت إلى مطالبهم.





