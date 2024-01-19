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لبنان

قائد الجيش: سنُواصل العمل بأقصى طاقتنا لنرفع من شأن الطبابة العسكرية

Lebanon 24
19-01-2024 | 07:32
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افتتح قائد الجيش العماد جوزاف عون في الطبابة العسكرية مركز التدريب على أجهزة المحاكاة الطبية المخصص لتدريب الأطباء والممرضين على مهمات متنوعة تنفَّذ في سياق تأمين الرعاية الصحية، ومختبر الكيمياء الحيوية والمناعيات الذي من شأنه أن يضاعف قدرة المختبرات العسكرية المركزية على إجراء الفحوصات المخبرية الدقيقة. وقد تم تمويل المشروع عن طريق هبات قدَّمَها داعمون للجيش.
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والتقى قائد الجيش الضباط والعسكريين في الطبابة، وهنأهم على إنجازاتهم معتبرًا أنها مصدر فخر للقيادة، وأن توفير العلاج لنحو 450 ألف مستفيد يشكّلون 10% من سكان لبنان تقريبًا هو معركة يومية أكثر صعوبة من المعارك التقليدية، ولافتًا إلى أهمية الجهود الكبيرة التي يقوم بها عناصر الطبابة في هذا الإطار.
وتوجّه إليهم بالقول: "أرى الثقة والإصرار والثبات والصمود في عيونكم كلما التقيتكم، وهذا ما يعطيني الدافع لإكمال مسيرة تطوير الطبابة العسكرية التي يعود نجاحها إلى تضافر جهود رئاسة الطبابة ومختلف العناصر من ضباط وعسكريين وطاقم طبي، إلى جانب الداعمين للجيش، سواء الدول أو الجيوش الصديقة أو الأفراد، الذين يقدمون مساهمات حيوية نتيجة ثقتهم بالمؤسسة ومصداقيتها وشفافيتها".
وأضاف: "أقدّر حرصكم وحُسن إدارتكم وتضحياتكم التي تقدّمونها إيمانًا بقدسية مهمتكم في خدمة أهلنا. سنواصل العمل بأقصى طاقتنا لنرفع من شأن الطبابة العسكرية، فالجيش بخير طالما أن الطبابة بخير".
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